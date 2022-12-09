У Китаї на кордоні з Росією з'явився колючий дріт: яка причина

На березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 кілометрів від російського Хабаровська, з'явився колючий дріт.

Про це повідомив місцевий китайський гід.

"Температура повітря знизилась. У Фуюані дуже холодно", написав він у коментарі до фото, не коментуючи колючий дріт.

На знімках, зроблених 1 грудня, видно, що влада Китаю встановила колючий дріт у тих місцях набережної Амура у Фуюані, де є спуски до річки. На колючому дроті встановлені транспаранти, які свідчать: "Будьте обережні, не перетинайте кордон", "Перетин кордону незаконний, за це передбачено покарання", "Зберігати прикордонну інфраструктуру – завдання кожного громадянина".

Нагадаємо, розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні. Поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей. Після трагічного випадку в соцмережах припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена.

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