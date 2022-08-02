У Китаї незадовго до очікуваного прибуття Пелосі до Тайваню пригрозили США "наслідками"

У МЗС КНР на тлі повідомлень можливого прибуття спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню вчергове пригрозили Штатам.

Представник МЗС КНР Чжао Ліцзяня заявив, що "США заплатять ціну", якщо Ненсі Пелосі прибуде до Тайваню.

Його заяву наводить National Post.

"Візит Пелосі на Тайвань стане грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, і призведе до дуже серйозних подій та тяжких наслідків. Китайська сторона вкотре попереджає американську сторону, що КНР перебуває в стані підвищеної готовності, армія Китаю жодним чином не залишиться байдужим спостерігачем і обов'язково прийме рішучі та дієві контрзаходи для захисту суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться в його заяві.

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Своєю чергою, видання Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що 2 серпня військові літаки Китаю пролетіли близько до серединної лінії, яка розділяє Тайванську протоку. В цей час в небі над Тайванем для запобігання загрози перебували винищувачі. Зазвичай, жодна зі сторін не перетинає серединну лінію.

Хоча літаки повернулися, китайські кораблі все ще залишаються в небезпечній близькості Водночас небо Китаю залишається відкритим для польотів звичайних літаків, а біля берегів - багато вантажних кораблів.

Раніше повідомлялося, що літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у сторону Тайваню. Як повідомляє тайванський телеканал "Саньлі" з посиланням на дані поліції, літак приземлиться в тайбейському аеропорту Суншань близько 22:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Як йдеться у Twitter-акаунті Tingting Liu, на найвищому хмарочосі Тайваню з'явилися написи, які вітають Ненсі Пелосі. На вежі видніються вислови "Ласкаво просимо до Тайваню", "Спасибі" та "TW любить США".

Taiwan’s tallest building and most iconic landmark, Taipei 101, lit up at 9pm tonight, welcoming @SpeakerPelosi’s visit to Taiwan. Words include “Speaker Pelosi”, “Welcome to TW”, “Thank you”, “TW ❤️ US” (1/2) pic.twitter.com/q0aFEjqGZl — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 2, 2022

Нагадаємо, у Росії візит Пелосі на Тайвань назвали "провокацією" та підтримали Китай.

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