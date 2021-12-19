У Китаї обвалився пандусний міст: є жертви (фото, відео)

У Китаї обвалився пандусний міст: є жертви (фото, відео)

В результаті події загинули троє людей та четверо отримали травми.

У Китаї у місті Ечжоу частково обвалився пандусний міст. В результаті постраждали 4 людей і троє загинули.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Синьхуа, яке посилається на регіональне управління транспорту та громадської безпеки.

Подія сталася учора, 18 грудня. Двоє людей загинули на місці, ще один - у лікарні. Четверо отримали травми різного ступеню тяжкості.

Зазначається, що у той момент, коли міст впав, ним рухалися фури та легковики. Впали разом із мостом одразу три вантажівки, ще один легковий автомобіль був розчавлений мостом.

Під час аварії на мосту виконувалися немасштабні будівельні роботи.

Причини руйнування мосту поки що невідомі.

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