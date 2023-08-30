У Китаї офіційно затвердили нові географічні мапи з частиною РФ

На географічній мапі 2023 року Великий Уссурійський острів позначено повністю китайською територією.

У Китаї офіційно затвердили нові географічні мапи із частиною території Росії, що визнано територією КНР.

Про це свідчить інформація на державному сайті "Картографічний сервіс стандартних мап".

На географічній мапі 2023 року Великий Уссурійський острів позначено повністю китайською територією.

Великий Уссурійський острів позначено повністю китайською територією Фото: скрін

Тим часом російські ЗМП не пройшли повз цього факту та заявили, що Великий Уссурійський острів "залишався спірною територією Росії та КНР протягом останніх 100 років".

"2008 року країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано", - зазначається у матеріалі.

Карти Google зараз показують цю територію як частину РФ (Хабаровський край).

Тим часом очільник Кремля Володимир Путін збирається до Китаю вперше після оголошення ордеру на арешт. Диктатор має відвідати форум "Один пояс, один шлях" у жовтні. Він нібито прийняв запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.

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