У Китаї окреслили свою позицію щодо "українського питання" – заява МЗС

Також в МЗС КНР відповіли на звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну.

В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що позиція КНР щодо "українського питання" "справедлива й об’єктивна", а ще КНР "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає власний кореспондент "Укрінформу".

Китай також відкинув звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну і наполіг на законності торгівлі з РФ. В КНР зазначили, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Ван Веньбін під час коментаря заяви США про масштабну допомогу Пекіна Кремлю з відновленням її військово-промислової бази, наголосив, що його країна "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав він.

На думку Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання так званого "конфлікту" є "врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та перемовин.

Нагадаємо, у США готують проєкт санкцій, що загрожують відрізати великі китайські банки від світової фінансової системи через підтримку РФ. Таким чином Сполучені Штати хочуть зупинити комерційну підтримку КНР військового виробництва РФ.

Тим часом тільки 2023 року товарообіг між КНР та Росією сягнув нового рекорду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.