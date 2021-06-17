У Китаї померла "свиня сильної волі", яка пережила 36 днів під завалами після землетрусу

Тварина померла від похилого віку та виснаження. За людськими мірками Чжу Цзяньцян прожила 100 років.

Свиня стала національним символом в Китаї, проживши 36 днів в руїнах землетрусу 2008 року: тварина померла у віці 14 років.

Як пише Уahoo News, Чжу Цзяньцян, що означає "свиня сильної волі", стала відомою після того, як була виявлена живою після землетрусу силою 7,9 балів на південному заході провінції Сичуань 12 травня 2008 року.

У результаті землетрусу близько 90 тис. людей загинули або зникли, а історія про чудо-свиню, яка жила на мішку з вугіллям і дощовою водою, була проголошена надихаючим символом волі до виживання. Свідки розповіли, що Чжу Цзяньцян настільки схуд, коли його витягли з-під завалів, що виглядав наче коза. Музей близько Ченду купив свиню за 3008 юанів і зберіг її як визначну туристичну пам'ятку.

На китайській платформі Weibo музей повідомив, 16 червня тварина померла. Говорячи людською мовою, йому було 100 років, повідомляє The Global Times з посиланням на доглядальника. Користувачі соцмереж назвали тварину "найвідомішою свинею в історії":

"Це дійсно сильна тварина не тільки для того, щоб пережити землетрус, але і на 13 років життя після нього", - йдеться у коментарях.

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