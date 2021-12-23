У Китаї понад 13 млн людей відправили на карантин через новий COVID-спалах

У Китаї понад 13 млн людей відправили на карантин через новий COVID-спалах

Що два дні лише одна людина з сім'ї може вийти з дому, щоб придбати товари першої необхідності.

У Китаї в середу, 22 грудня, понад 13 мільйонам жителів міста Сіань наказали залишатися вдома на тлі нового спалаху COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що від 9 грудня на території населеного пункту підтвердили 143 випадки захворювання на коронавірус.

Згідно з новими обмеженнями, лише одній людині з сім'ї дозволено виходити з дому що два дні, щоб придбати товари першої необхідності.

Окрім того, місцевим мешканцям заборонили виїжджати за межі населеного пункту, якщо вони не мають пом'якшувальних обставин та офіційного дозволу на поїздку.

"Вже закрито автобусні станції далекого прямування та встановлено контрольно-пропускні пункти на автомагістралях, що ведуть до міста. Скасовано велику кількість рейсів з аеропорту Сіань", - йдеться у матеріалі.

У місті також зачинилися неосновні підприємства, а співробітникам місцевих органів влада наказала працювати з дому. У минулі вихідні в Сіані вже заборонили роботу барів, спортзалів і кінотеатрів.

Вказується, що термін дії обмежень наразі невідомий. За даними місцевої влади, спалах викликано штамом COVID-19 "Дельта".

Китай дотримується суворої стратегії нульового зараження коронавірусом, використовуючи масове тестування ы карантин, щоб зупинити спалахи. Країна також перебуває у стані підвищеної готовності до COVID-19, оскільки готується до проведення зимових Олімпійських ігор.

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