У Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія: відео

У Китаї поруч із житловим районом впала частина ракети-носія Long March 2-C, яка вивела на орбіту китайсько-французький космічний апарат SVOM. Інцидент стався в суботу, 22 червня.

Про це пише видання Мint.

В той день SVOM на ракеті Long March 2-C стартував з космодрому Січан, що в провінції Сичуань. Після нетривалого польоту прискорювач ракети відділився і почав падати, а апарат успішно продовжив свій шлях.

Як пише видання Spacenews, упав розгінний блок рентгенівського телескопа, виведеного на орбіту. Сам запуск пройшов успішно, але, ймовірно, в розрахунках точки падіння відбулася помилка.

Частина ракети-носія

Падіння прискорювача супроводжувалось викидом помаранчевої рідини, ймовірно це паливо.

Частина ракети дійсно вибухнула в лісистій місцевості, але жертв не було.

Є дані, що у паливі для китайських ракет використовують дуже небезпечні для здоровʼя людини речовини. Деякі користувачі соцмереж були занепокоєні з приводу можливого негативного впливу токсичних речовин на місцевих.

У Національному космічному управлінні Китаю заявили, що місія пройшла успішно. 930-кілограмовий апарат SVOM дістався заданих координат.

Нагадаємо, німецький політик запропонував висилати безробітних українців додому.

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