У Китаї потяг збив працівників залізниці: 9 людей загинули

Причини аварії наразі невідомі.

У провінції Ганьсу (Китай) 9 людей загинули у результаті залізничної аварії - поїзд врізався у робочих.

Про це пише ВВС.

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Як повідомляє місцева влада, поїзд, який прямував від Урумчі до Ханчжоу, врізався у залізничників вранці 4 червня у місті Цзіньчан.

Для проведення рятувальних робіт було розгорнуто бригади швидкої допомоги. Причини аварії наразі невідомі.

Нагадаємо, Лукашенко анонсував відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму через РФ. Відповідне доручення вже дали компетентним відомствам.

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