У Китаї проводять конкурс архітектурних потвор: у переліку — готель у вигляді матрьошки (фото)

У Китаї проводять конкурс архітектурних потвор: у переліку — готель у вигляді матрьошки (фото)

Спеціальний рейтинг найбільш непривабливих споруд у Піднебесній укладають 11 рік поспіль.

У Китаї оголосили уже традиційний конкурс найбільш непривабливих будівель, який проводиться 11 рік поспіль і покликаний нагадати про соціальну відповідальність архітекторів.

Як повідомляє South China Morning Post, цього року китайці обиратимуть найбільш потворну будівлю із 87 проектів.

У цей час найбільше голосів у цьому рейтингу зібрали Південні ворота Чжецзянського університету, На другій сходинці - вежа скляного підвісного моста Jiuhuangshan у вигляді чоловіка і жінки в національних китайських костюмах. Замикає трійку найбільших архітектурних почвар церква у вигляді скрипки в місті Фошань.

Серед представлених архітектурних об’єктів - 72-метровий готель Taowa Theme у Внутрішній Монголії, який збудований у вигляді матрьошки.

Його називають найбільшою в світі ляльковою спорудою. На території готельного комплексу є також інші, менші будівлі у вигляді матрьошок, а також споруди, що нагадують вежі московського Кремля. Ця споруда займає наразі п’ятий рядок у рейтингу архітектурних об'єктів, позбавлених смаку.

Нагадаємо, у Києві зупинили демонтаж будівлі "Квіти України". Буквально за один день столиця могла втратити одну з найважливіших модерністських будівель середмістя

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