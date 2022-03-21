У Китаї розбився пасажирський літак Boeing 737 зі 133 людьми на борту: їхня доля - невідома (відео)

Внаслідок падіння літака виникла масштабна пожежа.

На півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737.

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Про це повідомляє BNO News.

Авіатроща сталася в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. На борту літака авіакомпанії China Eastern Airlines перебували 133 людини, пише Sina.com. Їхня доля поки невідома.

В результаті падіння повітряного судна виникла лісова пожежа. На місце аварії вже прибули рятувальники.

Внаслідок падіння літака виникла масштабна пожежа, скриншот з відео / FrontSource

Як інформує Dailymail, літак стрімко впав, а потім, ймовірно, врізався в схил пагорба поблизу міста Вучжоу в окрузі Тенг.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3 — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

Відомо, що компанія China Eastern використовувала літак понад шість років. Двомоторний Boeing 737 з одним проходом є одним із найпопулярніших у світі літаків для коротких та середньомагістральних рейсів.

China Eastern має у використанні кілька версій звичайних літаків, зокрема 737-800 і 737 Max. Користання версією 737 Max було у припинено у всьому світі після двох смертельних аварій.

Авіаційний регулятор Китаю дозволив повернути цей літак в експлуатацію наприкінці минулого року, зробивши країну останнім великим ринком, який це зробив. Остання смертельна катастрофа цивільного лайнера в Китаї сталася в 2010 році.

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