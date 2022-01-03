У Китаї розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу в закритому на карантин місті Сіань

У Китаї розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу в закритому на карантин місті Сіань

У неділю місцева влада оголосила про звільнення двох високопосадовців КПК.

У Китаї в закритому на карантин місті Сіань у понеділок, 3 січня, зафіксували 90 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що від 9 грудня в населеному пункті зареєстрували понад 1,6 тис. заражень коронавірусом. Водночас добова захворюваність помітно знизилася, як порівняти з неділею, коли позитивні результати COVID-тестів отримали 122 людини.

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Водночас в неділю місцева влада оголосила про звільнення двох високопосадовців Комуністичної партії з району Янта у спробі "підсилити роботу з профілактики та контролю пандемії" в регіоні.

Минулого місяця дисциплінарний орган Китаю оголосив, що десятки посадових осіб були покарані за "недостатню суворість" у запобіганні спалаху та боротьбі з COVID-19.

КНР дотримується суворої стратегії нульового зараження коронавірусом, використовуючи масове тестування і карантин, щоб зупинити спалахи. Країна також перебуває у стані підвищеної готовності до COVID-19, оскільки готується до проведення зимових Олімпійських ігор.

Тим часом в Сіані місцеві жителі скаржаться на нестачу їжі, хоча китайський уряд наполягає на тому, що забезпечує стабільні доставки.

Для 13-мільйонного населення міста діють жорсткі обмеження на пересування. Так, лише раз на три дні кожне домогосподарство може відправляти одного з членів родини до магазину для купівлі предметів першої необхідності.

До того ж, усі підприємства, окрім супермаркетів, магазинів "крокової доступності" та медичних установ, не працюють.

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