У Китаї снігова лавина накрила вихід із тунелю: багато жертв

Люди виявилися заблокованими в автомобілях.

Снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули 28 людей.

Про це повідомляє ВВС.

Трагедія на південному заходу країни трапилась ще ввечері 17 січня. Однак весь цей час на місці трагедії тривали рятувальні роботи.

Лавина зайшла на виїзді з тунелю між двома населеними пунктами — Пай та Медог.

Сніг заблокував вихід з тунелю. Для його розчищення залучили понад 1300 людей та 236 одиниць техніки й обладнання. За даними аварійно-рятувальних служб, схід лавини спровокували сильний вітер та підвищення температури.

Нагадаємо, на кордоні Австрії та Швейцарії внаслідок сходження снігової лавини загинуло п'ятеро людей, ще одна - постраждала.

Новини за добу: снігова лавина у Карпатах, смерть прикордонника та рибні браконьєри

Читайте також: