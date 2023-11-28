У Китаї спалах невідомої пневмонії серед дітей – чи пошириться епідемія за межі КНР

У Китаї фіксують спалах мікоплазменої пневмонії серед дітей. Хворі не мають кашлю та характерних симптомів цього захворювання.

На півночі Китаю різко зросла кількість випадків респіраторних захворювань, особливо серед дітей, що спричинило дискусії про загрозу нової пандемії через чотири роки після того, як в країні вперше з'явився COVID-19.

Про це повідомляє Independent.

Китай сколихнула хвилю незрозумілих респіраторних захворювань серед дітей, що змушує світових вчених поспішати з’ясувати причину – і визначити, чи може захворювання поширитися далі.

Китайські органи охорони здоров'я 13 листопада заявили, що зростання захворюваності є поєднанням вже відомих вірусів і пов'язане з першим повним сезоном застуди в країні після зняття суворих обмежень щодо Covid у грудні минулого року та циркуляцією відомих патогенів, включаючи грип, мікоплазмову пневмонію, респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) та SARS-CoV-2 - вірус, що викликає COVID-19.

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Всесвітня організація охорони здоров’я та Міжнародне товариство з проблем інфекційних хвороб висловили занепокоєння і надіслали Китаю відповідні запити.

"Зі спалахом пневмонії в Китаї дитячі лікарні в Пекіні, Ляоніні та інших місцях були переповнені хворими дітьми, а школи та класи були на межі призупинення навчання", - пише видання.

Міністерство охорони здоров’я Китаю попросило місцеву владу збільшити кількість клінік для лікування лихоманки, але органи охорони здоров’я наполягають, що не виявили "незвичайних або нових захворювань" і стверджують, що хвиля захворювань пов’язана з одночасною циркуляцією кількох типів патогенів, найпоширенішим з яких є грип.

Наразі недостатньо даних, щоб висунути остаточний вердикт щодо таємничої хвилі захворювання у Китаї. Експерти у Великій Британії підкреслили, що наразі немає доказів того, що в цьому винен новий вірус.

Натомість, швидше за все, це пов’язано зі скасуванням Китаєм обмежень щодо Covid у грудні минулого року, а також може бути опосередковано пов’язано з епідемією серйозного гепатиту, яка спостерігалася у сотень дітей у Британії минулого року.

"Я не збираюся натискати кнопку паніки щодо пандемії на основі того, що ми знаємо на даний момент, але я буду дуже зацікавлений побачити оцінку ВООЗ після цього", — заявив провідний експерт з охорони здоров’я Браян Макклоскі.

Доктор Занія Стаматакі, вірусний імунолог з Бірмінгемського університету вважає "Наразі немає доказів того, що збільшення випадків дитячої пневмонії в Китаї може бути спричинене новим вірусом".

На рентгенівських знімках грудної клітини деяких пацієнтів виявили легеневі вузлики – аномальні новоутворення.

За словами одного з професорів, це, як правило, вказує на бактеріальну, а не вірусну причину".

Легеневі вузлики можна помітити у дітей з бактеріальною пневмонією, тоді як вторинні бактеріальні інфекції у тих, хто хворіє на грип, також можуть спричинити "плямисті зміни" на рентгенівських знімках грудної клітки, сказав він, додавши: "Також може існувати більше ніж одна інфекційна причина поточної пневмонії".

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Багато експертів також підкреслили той факт, що Китай вступає в першу зиму після скасування багаторічних карантинних заходів у грудні минулого року, які, за словами професора Баллу, "мабуть, різко зменшили циркуляцію респіраторних мікробів і, отже, знизили імунітет до ендемічних мікробів".

"Інші країни, включно з Великою Британією, зазнали великих хвиль респіраторних інфекцій і госпіталізацій дітей під час першої зими після скасування пандемічних обмежень. Оскільки Китай пережив набагато довший та суворіший карантин, ніж практично будь-яка інша країнаі, передбачалося, що хвилі "виходу з карантину" можуть бути значними в Китаї. Поточна хвиля в Китаї, ймовірно, викликана різними респіраторними патогенами, такими як RSV або грип", - сказав професор Баллу.

Професор Девід Хейманн з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини погодився, що за хвилею хвороби, ймовірно, стоять сезонні інфекції, але додав, що завдання полягає в тому, щоб "розпізнати спалахи та визначити причину".

Нагадаємо, у ВООЗ прокоментували ситуацію у Китаї.

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