У Китаї спостерігали незвичайну хмару із райдужною “короною”: відео

У китайському місті Хайкоу в провінції Хайнань очевидці спостерігали незвичайну хмару, на яку ніби було одягнуто райдужну корону.

Люди, яким поталанило зафільмувати цей рідкісний природний феномен, діляться приголомшливим відео у соцмережах.

"Це божевілля. Ніби у веселки та хмари народилася дитина", - коментують побачене у соцмережах.

Особливо релігійні люди сприймали побачене як початок другого пришестя.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE — Sunlit Rain (@Earthlings10m) August 26, 2022

Як повідомляє видання timesnownews, такий феномен утворюється, коли повітря, що оточує купчасту хмару, піднімається настільки швидко, що конденсується в гладку парасольку або капюшон, щойно досягає точки роси. Його виникнення зазвичай вказує на сильний висхідний потік повітря всередині хмари.

Райдужну хмару можна побачити, коли сонячне світло утворює дифракцію між краплями та кристалами льоду. Її спостерігали й раніше у різних точках планети, але нечасто трапляється така чітко окреслена та естетична структура.

Нагадаємо, раніше астроном із Нової Зеландії сфотографував незвичайну червону дугу, яка з'явилася під час полярного сяйва в небі над цією країною з Південної півкулі.

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