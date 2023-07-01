У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі – у небо здійнялись величезні клуби чорного диму (відео)

У Китаї, місті Гуйсі (південно-східна провінція Цзянсі) у суботу, 1 липня, стався потужний вибух на хімічному заводі, кількість постраждалих уточнюється.

Про це пише CCTV.

Вибух стався на заводі з виробництва силікону, що належить компанії Jiangxi Qiantai New Materials. За попередньою версією, спалахнули й вибухнули ємності із силіконовою смолою.

Powerful explosion at a chemical plant in China



Smoke is visible several kilometers from the scene of the tragedy. Emergency services are trying to put out the fire.



Several deaths are reported. The causes of the explosion are still unknown. #ChinaNews pic.twitter.com/0OO0tEAjEJ — Alex Stone (@alexstone622) July 1, 2023

Місцева влада повідомила, що весь персонал заводу, а також людей, що живуть поблизу місця вибуху, – евакуювали. На місці працюють пожежники, рятувальники та співробітники правоохоронних органів.

Поліція почала розслідування причин і обставин інциденту.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю.

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