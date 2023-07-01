Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі – у небо здійнялись величезні клуби чорного диму (відео)

У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі – у небо здійнялись величезні клуби чорного диму (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі – у небо здійнялись величезні клуби чорного диму (відео)

У Китаї стався вибух на хімзаводі. Фото: скриншот.

Будівлю підприємства огорнуло димом, на місці працюють рятувальники.

У Китаї, місті Гуйсі (південно-східна провінція Цзянсі) у суботу, 1 липня, стався потужний вибух на хімічному заводі, кількість постраждалих уточнюється.   

Про це пише CCTV.

Вибух стався на заводі з виробництва силікону, що належить компанії Jiangxi Qiantai New Materials. За попередньою версією, спалахнули й вибухнули ємності із силіконовою смолою.

Місцева влада повідомила, що весь персонал заводу, а також людей, що живуть поблизу місця вибуху, – евакуювали. На місці працюють пожежники, рятувальники та співробітники правоохоронних органів.

Поліція почала розслідування причин і обставин інциденту.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
306
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація