У Китаї стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 111 осіб

Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері на північному заході країни.
В Китай внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 бала, який стався у північно-західній китайській провінції Ганьсу, загинуло щонайменше 111 осіб.
Про це інформує Сіньхуа із посиланням китайську владу.
Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері в провінції Ганьсу на північному заході країни.
Гіпоцентр зафіксовано на глибині 10 км.
В епіцентрі землетрусу та прилеглих районах пошкоджено будинки, дороги та іншу інфраструктуру, порушено подачу води та електропостачання.
У повідомленні вказується, що наразі у регіоні тривають рятувальні роботи, участь у яких беруть понад півтисячі людей.
"Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах", - повідомляє видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черговий землетрус стався в Афганістані, зруйновано цілі села.
Крім того, ми раніше інформували, що серія з п’яти землетрусів забрала життя щонайменше 120 людей в Афганістані.
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