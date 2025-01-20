У Китаї стратили чоловіка, який в'їхав у натовп та вбив 35 людей

Сьогодні, 20 січня, у Китаї стратили чоловіка, який у листопаді минулого року здійснив навмисний наїзд автомобілем на натовп у місті Чжухай, де загинуло 35 людей.

Про це повідомляє CNN.

62-річного Фан Вейцю стратили за три тижні після оголошення вироку. У суді заявили, що його мотиви "були вкрай підлими, характер злочину кричущим, методи особливо жорстокими, а наслідки особливо тяжкими, що завдало значної шкоди суспільству".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Чжухаї позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру, де тренувалися люди середнього, літнього віку та діти. Інцидент забрав життя 35 людей, ще понад 40 були поранені. За рішенням суду чоловіку було оголошено смертну кару.

Як з’ясувалось, причиною, яка спонукала китайця здійснити масштабну аварію, стало невдоволення через угоду про розлучення з дружиною.

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