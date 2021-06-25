У Китаї в школі бойових мистецтв сталася пожежа: загинули діти

Вогонь забрав життя 18 осіб.

У китайській провінції Хенань у Центрі бойових мистецтв Чженсін сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє видання ВВС.

Пожежа в школі-інтернаті сталася о 03:00 25 червня. Вогонь вдалося приборкати, але чоум сталося займання - невідомо. Під час займання в школі було 34 учні. За інформацією рятувальників, загинуло 18 осіб, а 16 отримати травми. Більшість потерпілих - це діти від 7 до 16 років. ЇХ усіх шпиталізували до медзакладів.

"У Чженсіні діти вдень навчались і практикували бойові мистецтва, також вони там і жили. Не знаю, що стало причиною пожежі", - сказав батько дев'ятирічного хлопчика, який вижив.

Зазначається, що уряд округу повідомив, що відповідальну особу центру бойових мистецтв заарештували.

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