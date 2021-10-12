У Китаї в зоні стихійного лиха опинилися два мільйони людей: що сталося

У Китаї в зоні стихійного лиха опинилися два мільйони людей: що сталося

Деякі регіони країни накрила негода.

У Китаї через негоду два мільйони людей опинилися у зоні стихійного лиха.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.

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Від масштабної повені постраждала північна провінція Шаньсі: 17 тисяч будівель обвалилися у десятках містечок та селищ. евакуювати довелося 120 тисяч людей. Рятувальникам заважають потужні зливи та шторми.

Водночас, південна частина країни потерпає від наслідків сильного тайфуну, який приніс зливи. Надзвичайні служби поки здійснили десятки викликів, і лишаються напоготові. Синоптики обіцяють незабаром регіоні новий удар стихії.

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Як повідомлялося, через паводок у Таїланді під загрозою опинилися стародавні храми зі списку ЮНЕСКО, що у популярному серед туристів місті Аюттхая. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.

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