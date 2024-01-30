У Китаї вбили чиновника з КНДР: що до цього призвело і до чого тут режим Кім Чен Ина

Страйк північнокорейських робітників, які нелегально працюють у Китаї і яким не платять, міг призвести до загибелі чиновника, якого відправили з Пхеньяна для контролю за їхньою працею, йдеться у повідомленні, опублікованому цього тижня.

Про це пише Newsweek.

Серія “насильницьких протестів”

Південнокорейська газета Korea Times повідомила в понеділок, 29 січня, що чиновник, який приїхав з візитом, ймовірно, був убитий під час серії “насильницьких протестів”, що спалахнули 11-15 січня в Хелоні, місті в північно-східній провінції Цзілінь на кордоні з Північною Кореєю.

Щонайменше один північнокорейський урядовець загинув, а троє інших отримали серйозні поранення, повідомляє газета, яка цитує слова старшого аналітика Корейського інституту національного об'єднання Чо Хан-Бума. За словами Чо, північнокорейських чиновників відправили через кордон для нагляду за швейними фабриками.

Трудові мігранти з КНДР

Китайська влада зазвичай не розголошує інформацію про умови праці трудових мігрантів з Північної Кореї — сірої зони в обробній промисловості країни, яка технічно заборонена санкціями Організації Об'єднаних Націй, що забороняють наймати на роботу громадян Північної Кореї.

Повідомлення ЗМІ про такі інциденти також рідко стають надбанням громадськості через брак прозорості з боку текстильних фабрик і труднощі з ідентифікацією причетних до них осіб. Newsweek не зміг самостійно перевірити заяву Чо.

Ван Веньбінь, речник Міністерства закордонних справ Китаю, заявив журналістам у понеділок на черговій пресконференції в Пекіні, що в Китаї немає жодного північнокорейського перебіжчика. За його словами, особи, які нелегально в'їжджають в країну з економічних причин, порушують китайські закони.

Міністерство закордонних справ Китаю і посольство Північної Кореї в Пекіні не відразу відповіли на окремі письмові запити про коментарі.

За словами Чо, який посилається на інсайдерів, обізнаних у цій справі, робітники в Хелоні протестували проти привласнення їхньої зарплати, яку без їхньої згоди і відома відправляли правлячій Трудовій партії Північної Кореї. Працівникам швейної фабрики на 15 підприємствах заборгували близько 10 мільйонів доларів за 4-7 років неоплачуваної праці.

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Причини заворушень

Газета Korea Times, посилаючись на неназваного південнокорейського чиновника, повідомила, що розвідувальна служба Сеула підтвердила, що “нещасні випадки” за участю північнокорейських робітників сталися “через погані умови праці”.

В окремому інтерв'ю в понеділок спеціалізованому веб-сайту NK News Чо заявив, що заводами керує Міністерство оборони Північної Кореї.

Повідомлення про заворушення серед північнокорейських робітників у Цзіліні, схоже, пов'язані з газетним інтерв'ю Ко Янг Хвана, колишнього північнокорейського дипломата, який перейшов на бік Півдня в 1991 році. Цього місяця Ко розповів японській газеті Sankei Shimbun, що тисячі робітників влаштували страйки на швейних фабриках і рибопереробних заводах через невиплату заробітної плати.

За повідомленням NK News, Пітер Юнг, який очолює правозахисну групу “Справедливість для Північної Кореї”, заперечив факт страйків. Юнг повідомив виданню, що він підтвердив китайським органам громадської безпеки і місцевим працівникам, що такого інциденту не було.

Однак Чже Пьонг Со, директор Асоціації північнокорейських перебіжчиків, сказав сайту, що заяви Чо і Ко здаються правдоподібними, посилаючись на суперечки щодо невиплати заробітної плати, які тривають вже кілька років.

Нещодавні офіційні повідомлення на веб-сайтах китайських провінцій також вказували на проблему “заборгованості по заробітній платі” серед невизначених трудових мігрантів, сказав Со.

Режим Кіма та умови життя в КНДР

Хоча точна кількість північнокорейців, які працюють за кордоном, залишається невідомою, газета The Korea Times повідомила, що, за однією з оцінок, це приблизно 100 000 осіб, більшість з яких, як вважають, працює в Китаї. NK News повідомляє, що ці люди походять з відносно привілейованих сімей при режимі Кім Чен Ина.

Умови життя в ізольованій Північній Кореї залишаються жахливими. Цього місяця Кім заявив партійним кадрам, що економіка країни — нездатна забезпечити деякі верстви населення предметами першої необхідності, такими як їжа — перебуває в “жахливому становищі”.

40-річний верховний лідер звинуватив економістів-плановиків у нездатності вирішити проблеми бідності з “революційною рішучістю і мужністю”.

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