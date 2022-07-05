У Китаї відреагували на звинувачення NASA у спробі "окупації" Місяця

Офіційний представник МЗС КНР запевнив, що Пекін підтримує побудову спільного майбутнього людства в космосі.

Голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон в інтерв’ю Bild заявив, що Пекін краде ідеї та технології і намагається "окупувати" Місяць.

У понеділок, 4 липня, офіційний представник китайської влади заперечив цю заяву, повідомляє Reuters.

“Ми дуже стурбовані тим, що Китай висаджується на Місяць і каже: “Тепер це наше, і ви не наближайтеся”, — сказав Нельсон в інтерв’ю німецькому виданню. Він додав, що космічна програма Китаю має військову мету, а Пекін краде ідеї та технології в інших.

Також читайте NASA створює спеціальну групу для дослідження непізнаних повітряних явищ

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що Китай категорично не згоден з такими “безвідповідальними зауваженнями". За його словами, Пекін підтримує побудову спільного майбутнього людства в космосі і виступає проти будь-якої космічної гонки озброєнь.

“Це не перший випадок, коли голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору ігнорує факти та безвідповідально говорить про Китай”, - зазначив він.

За останнє десятиліття Китай збільшив темпи своєї космічної програми, спрямованої на дослідження Місяця. Китайський космічний зонд вперше безпілотно здійснив посадку на супутник Землі у 2013 році. Пекін очікує, що до кінця десятиліття туди прибудуть космічні ракети, здатні перевозити астронавтів. У найближчі кілька років він також планує відправити безпілотну місію на південний полюс Місяця.

NASA планує відправити астронавтів на орбіту Місяця в 2024 році в рамках своєї програми Artemis. Вони повинні здійснити в районі Південного полюса не пізніше 2025 року.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер. Це зіткнення, ймовірно, пов'язано з китайською місією на Місяць у 2014 році.

Читайте також: