У Китаї винайшли пристрій, щоб "відбиватися" від бабусь, які полюбляють танцювати на вулицях

У Китаї винайшли пристрій, щоб "відбиватися" від бабусь, які полюбляють танцювати на вулицях

Завдяки пристрою динаміки колонок перестають працювати.

У Китаї навчилися, як не давати пенсонерам танцювати під гучну музику. Тисячі китайців використовують спеціальний пульт дистанційного керування, щоб вгамовувати "танцювальних бабусь".

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Про це повідомляє vice.com.

Втомившись від галасу, який організовують публічні танцюристи, деякі люди вирішили взяти справу в свої руки. Вони використовують інфрачервоний пульт дистанційного керування, який називають "антиквадратичним танцювальним магічним пристроєм", щоб заглушити галасливі танцювальні трупи, які захопили громадські сквери, парки та житлові масиви по всьому Китаю.

Так звані квадратні танці за останні десятиліття стали надзвичайно популярним заняттям для літнього населення Китаю, даючи пенсіонерам, переважно жінкам, можливість одночасно займатися спортом і спілкуватися.

Але через нестачу громадських місць у місті гучна музика стала головною неприємністю для інших мешканців та спричинила запеклі суперечки. У 2013 році хтось у місті Ухань вилив фекалії на групу жінок, які танцювали. А у 2016 році чоловік у місті Гуйлінь, розгніваний шумом, стріляв у гучномовець танцювальної групи з пневматичної зброї і випадково поцілив жінці у стегно.

Продавці нового танцювального відлякувача рекламують більш простий спосіб зупинити шум. За словами продавців, пристрій вартістю від 15 до 40 доларів США на торговому сайті Taobao нагадує універсальний пульт дистанційного керування і здатний вимкнути більшість динаміків, які працюють за допомогою інфрачервоного сигналу.

Пристрій скеровують на гучномовець і за кілька секунд він перестає працювати.

Ті, хто вже встиг придбати новий пристрій, його роботою задоволені.

"Повідомлення в поліцію не працює. Вони зупиняються лише тоді, коли думають, що їхні динаміки не працюють", - говорить продавець пристрою Хан Лей, якому вже вдалося розігнати 36 бабусь.

За останні чотири місяці він продав більше 20 000 пристроїв.

Нагадаємо, що в Японії намагаються за допомогою технологій виявляти людей, які помирають на самоті. Це допоможе знайти їхні тіла в квартирах раніше, ніж вони почнуть розкладатися.

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