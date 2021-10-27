У Китаї виявили коронавірус на пакуваннях замороженого лосося з Росії

У Китаї виявили коронавірус на пакуваннях замороженого лосося з Росії

Через коронавірус Китай призупинив співпрацю з двома російськими виробниками морепродуктів.

Китай призупинив імпорт морепродуктів від двох виробників з РФ після виявлення COVID-19 на пакуваннях із замороженою рибою.

Про це у середу, 27 жовтня, повідомляється на сайті Головного митного управління Китайської Народної Республіки.

Зазначається, що нуклеїнову кислоту нового коронавірусу виявили у "двох зразках зовнішнього пакування двох партій замороженого лосося, імпортованого з Росії".

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У зв'язку із цим національна митниця КНР на тиждень призупинила оформлення декларацій на імпорт із російською компанією Eglaine Mercury та виробничим підприємством з РФ Zarya LLC.

Раніше у Китаї також повідомляли про виявлення коронавірусу на пакуванні заморожених креветок з Еквадору та заморожених курячих крилець з Бразилії.

Нагадаємо, що у віторок у китайській провінції Ганьсу через шістьох хворих на COVID-19 у місті Ланьчжоу з 4 млн населення запровадили карантин. Уряд КНР дотримується підходу з нульовим ризиком коронавірусу, що передбачає негайну реакцію у вигляді жортских обмежень на перші випадки зараження.

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Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.

Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами. Нині ж інфікування зафіксували майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні. Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд. Також читайте У Китаї оголосили про COVID-вакцинацію дітей від 3 років Тим часом в місті Едзін-Ці у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих усім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки чи номери у готелях, а шістьом посадовцям, зокрема директору місцевої Комісії з охорони здоров'я, оголосили про суворе покарання через "мляву реакцію та неефективне управління". Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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