У Китаї виявили коронавірус на пакуваннях замороженого лосося з Росії

Через коронавірус Китай призупинив співпрацю з двома російськими виробниками морепродуктів.
Китай призупинив імпорт морепродуктів від двох виробників з РФ після виявлення COVID-19 на пакуваннях із замороженою рибою.
Про це у середу, 27 жовтня, повідомляється на сайті Головного митного управління Китайської Народної Республіки.
Зазначається, що нуклеїнову кислоту нового коронавірусу виявили у "двох зразках зовнішнього пакування двох партій замороженого лосося, імпортованого з Росії".
У зв'язку із цим національна митниця КНР на тиждень призупинила оформлення декларацій на імпорт із російською компанією Eglaine Mercury та виробничим підприємством з РФ Zarya LLC.
Раніше у Китаї також повідомляли про виявлення коронавірусу на пакуванні заморожених креветок з Еквадору та заморожених курячих крилець з Бразилії.
Нагадаємо, що у віторок у китайській провінції Ганьсу через шістьох хворих на COVID-19 у місті Ланьчжоу з 4 млн населення запровадили карантин. Уряд КНР дотримується підходу з нульовим ризиком коронавірусу, що передбачає негайну реакцію у вигляді жортских обмежень на перші випадки зараження.
Як повідомлялося, на півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.