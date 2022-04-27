У Китаї виявили перший випадок інфікування на ще один штам грипу: що відомо

У Китаї виявили перший випадок інфікування на ще один штам грипу: що відомо

У Китаї в провінції Хенань зафіксували перший випадок зараження людини на пташиний грип H3N8 (підтип вірусу грипу А).

На штам пташиного грипу H3N8 у Китаї захворів чотирирічний хлопчик.

Про це повідомляє China Times із посиланням на Національну комісію охорони здоров'я КНР.

Перші симптоми, включаючи лихоманку, з'явилися у хлопчика 5 квітня, а 10 квітня його госпіталізували через погіршення стану. Після проведеного 24 квітня аналізу з'ясувалося, що у дитини інфекція H3N8.

У будинку, де живе дитина, розводили курчат, крім того, неподалік його будинку мешкають дикі качки, зазначили у держкомітеті.

За попередньою оцінкою експертів, вірусом грипу H3N8 заражаються птахи, він раніше не володів здатністю ефективно заражати людей. Вірус H3N8 знаходили у коней, собак, птахів та тюленів у світі.

Фахівці вважають, що цей випадок є поодиноким, у зв'язку з чим широке поширення вірусу є вкрай малоймовірним.

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