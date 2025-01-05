У Китаї виявлено сплеск захворюваності на новий респіраторний вірус HMPV

У Китаї спостерігається значний спалах респіраторного вірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість.

Про це пише The Independent.

Хоча зазвичай хвороба проходить у легкій формі, у певних груп ризику вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належать немовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет.

HMPV, або людський метапневмовірус, був уперше ідентифікований у 2001 році. Це респіраторний вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями. Інкубаційний період становить від трьох до шести днів. На сьогодні специфічної вакцини чи ліків проти HMPV не існує, тому лікування переважно зосереджене на знятті симптомів.

Зростання захворюваності HMPV у Китаї збігається з зимовим сезоном, коли холодна погода та перебування людей у закритих приміщеннях сприяють активному поширенню респіраторних вірусів. Національна адміністрація Китаю з контролю та профілактики захворювань зазначила, що кількість випадків респіраторних інфекцій, зокрема HMPV, значно зросла цієї зими.

Попри це, китайська влада називає ситуацію типовою сезонною спалахом. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що захворювання цієї зими менш важкі та мають менший масштаб, ніж торік. Уряд активно впроваджує програми моніторингу, зокрема відстеження випадків пневмонії невідомого походження. У деяких лікарнях запроваджено додаткові заходи контролю, щоб не допустити повторення хаосу, який спостерігався під час початку пандемії Covid-19.

На тлі цієї ситуації сусідні країни уважно стежать за розвитком подій у Китаї. Гонконг уже повідомив про кілька випадків HMPV, а Камбоджа та Тайвань попереджають своїх громадян про ризики, пов’язані з цим вірусом. У Тайвані CDC зазначило, що HMPV становить найбільшу небезпеку для дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами.

У той же час в Індії офіційні особи намагаються заспокоїти громадськість, запевняючи, що HMPV схожий на інші респіраторні віруси, які традиційно циркулюють у зимовий період.

Хоча ВООЗ поки не класифікувала спалах HMPV у Китаї як глобальну загрозу, зростання випадків змусило посилити заходи моніторингу. Місцева влада прагне уникнути повторення кризи, подібної до початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я знову закликала Китай надати доступ до даних, що допоможуть зрозуміти походження Covid-19.

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