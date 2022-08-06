В Китаї військові перестали відповідати на дзвінки з Пентагону після візиту Пелосі до Тайваню - Politico

Китайські військові перестали відповідати на дзвінки міністра оборони та голови комітету начальників штабів США.

Високопоставлені китайські військові не відповіли на "чисельні" дзвінки міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі на тлі візиту спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Експерти назвали мовчання Пекіна недалекоглядним і безрозсудним кроком, який збільшує ризик ескалації напруженої ситуації. Останній контакт США та КНР на рівні начальників штабів відбувся ще 7 липня.

Китай у п'ятницю, 5 серпня, оголосив, що припиняє певні офіційні діалоги між високопоставленими військовими командирами США, зокрема, регіональними командирами, а також переговори про безпеку на морі.

Військові Китаю розпочали масштабні навчання у Тайваню у відповідь на візит на острів Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, візит американської високопосадовиці Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю територією, супроводжувався "навчальним" обстрілом Тайванської протоки та звуками повітряної тривоги.

Під час візиту Ненсі Пелосі на Тайвань державне телебачення Китаю продемонструвало кадри початку навчань китайської армії, ВПС та флоту навколо острова.

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