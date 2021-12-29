У Китаї влаштували “марш ганьби” для порушників карантину: їх одягнули в захисні костюми і провели вулицями міста (відео)

На їхні шиї повісили таблички з іменами та фотографіями.

У китайському місті Цзинсі поліцейські провели вулицями міста порушників правил карантину, запровадженого через COVID-19. Десять років тому таку публічну ганьбу застосовували для підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, але на вимогу правозахисників її скасували.

Про це повідомило у середу, 29 грудня, видання Daily Mail.

Як свідчать опубліковані кадри, четверо порушників карантину у масках та протиепідемічних костюмах ішли “маршем ганьби” у супроводі поліцейських. На їхніх шиях були таблички з фотографіями та іменами. Кожного порушника тримали по двоє поліцейських, які також були у захисних костюмах та масках.

NEW - Chinese lockdown rule-breakers publicly shamed and paraded through the streets carrying placards with their names in Cultural Revolution-style disciplinary measures. pic.twitter.com/vGVvveRsmZ — Disclose.tv (@disclosetv) December 29, 2021

Раніше мешканцям 13-мільйонного міста дозволили виходити з дому лише в разі запрошення взяти участь у новому раунді масового тестування на COVID-19 або в разі необхідності невідкладної медичної допомоги.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, четверо осіб, яким влаштували таку екзекуцію, порушили правила карантинних обмежень, щоб зайнятися перевезенням нелегальних мігрантів. Через COVID-19 кордони Китаю переважно закриті, а місто Цзинсі розташоване поблизу кордону з В'єтнамом.

Про відновлення публічної ганьби як одного із дисциплінарних заходів щодо тих, хто порушує правила охорони здоров’я, було оголошено місцевою владою у серпні цього року.

Нагадаємо, у Китаї в неділю, 26 грудня, зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

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