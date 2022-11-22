У Китаї внаслідок пожежі на підприємстві загинули понад 30 людей

У понеділок, близько 16:30 в місті Аньян у центральній китайській провінції Хенань спалахнула пожежа на підприємстві, що спеціалізується торгівлею хімікатами та іншими промисловими товарами в центральному Китаї. Внаслідок займання загинули 38 людей.

Як повідомляє The Guardian, пожежа спалахнула у приміщенні підприємства Kaixinda Trading Co.

Досі не повідомляється жодних подробиць щодо причини пожежі. Місцева влада заявила, що "підозрюваних у скоєнні злочинів" було взято під варту у зв’язку з пожежею, але не надала додаткових подробиць.

"Промислові аварії в Китаї є поширеним явищем через низькі стандарти безпеки та корупцію серед чиновників, яким доручено їх дотримання", - зазначає видання.

Нагадаємо, у Росії 20 листопада сталася масштабна пожежа. У Москві спалахнуло складське приміщення, в яких розташовані магазини світильників, меблів та квітів.

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