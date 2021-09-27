У Китаї заборонили аборти, бо начебто ними почали зловживати через "неправильну" стать дитини

У Китаї заборонили аборти, бо начебто ними почали зловживати через "неправильну" стать дитини

Жінки почали масово переривати вагітність попри дозвіл мати навіть трьох дітей.

Заборона на аборти – у Китаї відтепер не можна переривати вагітність, якщо на те немає медичних показань.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Таку постанову уряд пояснює піклуванням про жіноче здоров’я, начебто аби у майбутньому в жінок не було безпліддя. Не зважаючи на пом’якшення політики «одна сім’я – одна дитина» й дозвіл мати навіть трьох дітей, у Китаї кількість абортів зростає.

Досить часто жінки їх роблять не лише через фінансові проблеми, але й через так звану «неправильну» стать дитини.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання