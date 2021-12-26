У Китаї зафіксували найбільший за чотири місяці добовий приріст COVID-хворих

На карантині залишається ціле місто із 13 млн жителів.
У Китаї в суботу, 25 грудня, повідомили про 140 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий за чотири місяці добовий приріст заражень в країні.
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що 87 пацієнтів заразилися коронавірусом на території КНР. Водночас китайський уряд перебуває у стані підвищеної готовності до нових інфекцій, оскільки готується до проведення зимових Олімпійських ігор.
Цього тижня понад 13 мільйонам жителів міста Сіань наказали залишатися вдома на тлі нового спалаху COVID-19. Згідно з новими обмеженнями, лише одній людині з сім'ї дозволено виходити з дому що два дні, щоб придбати товари першої необхідності.
Від 9 грудня, коли на території населеного пункту зафіксували перших хворих, їхня кількість зросла до 330. Окрім того, інфекція з Сіаня поширилася на ще п'ять міст, зокрема й Пекін.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.