У Китаї зафіксували найвищий за 21 місяць добовий приріст COVID-хворих

Через спалах коронавірусу в місті Сіань з 13 млн населення жителям заборонили виходити з дому частіше, ніж раз на три дні.

У Китаї в неділю, 26 грудня, зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР повідомляє The Guardian.

Зазначається, що впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримали ще 206 людей, що є найвищий приростом заражень від березня 2020 року.

Тим часом у місті Сіань, понад 13 мільйонів жителів якого перебувають на карантині, оголосили про посилення обмежень. За словами представника місцевої влади Хе Веньцюаня, за останні кілька тижнів на території населеного пункту зареєстрували понад пів тисячі інфікувань.

"Найближчими днями, ймовірно, ще буде виявлено низку випадків", - вказав він, додавши, що на тлі спалаху COVID-19 близько 29 тисяч людей поміщено у готельний карантин.

Усіх жителів Сіаня декілька разів перевіряли на коронавірус, а в неділю ввечері в місті мали провести "повну" дезінфекцію. Окрім того, для місцевих діють жорсткі обмеження на пересування.

Так, лише раз на три дні кожне домогосподарство може відправляти одного з членів родини до магазину для купівлі предметів першої необхідності. До того ж, усі підприємства, окрім супермаркетів, магазинів "крокової доступності" та медичних установ, не працюють.

Як повідомлялося, інфекція з Сіаня поширилася на ще п'ять міст, зокрема й Пекін.

Новини світу: через спалах коронавірусу Китай посадив на карантин 13-мільйонне місто

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