У Китаї зафіксували понад дві сотні нових COVID-хворих, міста переходять до режиму підвищеної готовності

У Китаї зафіксували понад дві сотні нових COVID-хворих, міста переходять до режиму підвищеної готовності

Мандрівників зобов'язують інформувати про свій приїзд за декілька днів до прибуття.

У Китаї в понеділок, 17 січня, повідомили про 223 нові випадки активного захворювання на COVID-19 і ще 28 пацієнтів із безсимптомним перебігом коронавірусу.

Про це із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я КНР пише The Guardian.

Зазначається, що 163 випадки зараження, зафіксовані в Тяньцзіні, Хенані, Ґуандуні, Шеньсі та Гуансі, були передані локально.

Тим часом низка китайський міст перейшла до режиму підвищеної готовності на тлі підготовки до тривалих вихідних (від 31 січня до 6 лютого) з нагоди святкування Китайського Нового року.

Влада Лояна у центральному Китаї та Цзеяна на півдні заявила, що від неділі мандрівники повинні будуть інформувати жителів, роботодавців або готельєрів щодо своїх поїздок за три дні до прибуття.

А в південно-західному місті Юйлінь від суботи охочих в'їхати зобов'язали за день до прибуття заповнити цифрову анкету, вказавши свої медичні дані та інформацію щодо подорожі.

Нещодавно у Пекіні в районі Хайдянь зафіксували перший випадок локального зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон". Це сталося всього за декілька тижнів до проведення зимових Олімійських ігор-2022. Житловий комплекс і робоче місце пацієнта вже опечатали, фахівці досліджують на коронавірус 2 430 зразків.

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Нагадаємо, що в Китаї жителям трьох міст заборонили виходити з дому на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Цього тижня локдаун оголосили для 5,5 мільйона жителів міста Аньян (провінція Хенань).

Вже три тижні жорсткі обмеження на пересування діють для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі, а в провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу перебувають на карантині після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.