У Китаї зафіксували понад дві сотні нових випадків коронавірусу

Жителям трьох міст Китаю заборонили виходити з дому на тлі стрімкого поширення COVID-19.

У Китаї вранці в п'ятницю, 14 січня, повідомили про 201 новий активний випадок захворювання на COVID-19, 143 з яких були передані локально.

Про це інформуває The Guardian.

Зазначається, що випадки місцевого зараження зареєстрували в Хенані, Тяньцзіні, Шеньсі, Ґуандуні та Шанхаї. Окрім того, безсимптомне зараження коронавірусною інфекцією підтвердили ще в 42 жителів країни.

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Загалом від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 "підхопили" 104 580 жителів КНР, 4 636 з яких померли від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, що в Китаї жителям трьох міст заборонили виходити з дому на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Цього тижня локдаун оголосили для 5,5 мільйона жителів міста Аньян (провінція Хенань).

Вже три тижні жорсткі обмеження на пересування діють для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі, а в провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу перебувають на карантині після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Китаї після виявлення 40 випадків захворювання на COVID-19 для 14 мільйонів жителів міста Тяньцзінь запровадили частковий локдаун. Уряд розділив місто на три рівні обмежень. Найжорсткіші з них діють у закритій зоні, де людям взагалі не дозволяється залишати свої будинки, та контрольній, в якій кожне домогосподарство може через день відправляти за продуктами одного члена сім'ї.

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