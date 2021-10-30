У Китаї зафіксували рекордну від вересня кількість інфікованих COVID-19

Майже 20 інфікованих приїхали з-за кордону.

Протягом минулої доби, 29 жовтня, на території материкового Китаю було зафіксовано 59 нових випадків коронавірусу - це найвищий показник внутрішніх випадків зараження від 16 вересня.

По це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

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Зазначається, що добою раніше було виявлено 48 інфікованих коронавірусом. Зазначається, що епіцентром поширення стали північні та північно-східні райони країни. Так, 26 випадків були зафіксовані в північно-східній провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, 19 - в автономному районі Внутрішня Монголія, 11 - у провінції Ганьсу, два - у Пекіні, один - у Нінся-Хуейському автономному районі.

Ще 19 інфікованих прибули у до КНР з-за кордону.

Всього від початку пандемії COVID-19 на материковому Китаї було зафіксовано понад 97 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померло 4636 осіб.

Як повідомлялося, у США вважають, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя. Але в розвідувальній спільноті не можуть надати конкретнішу інформацію про походження COVID-19 без додаткової інформації.

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