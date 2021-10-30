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У Китаї зафіксували рекордну від вересня кількість інфікованих COVID-19

У Китаї зафіксували рекордну від вересня кількість інфікованих COVID-19

Associated Press

Майже 20 інфікованих приїхали з-за кордону.

Протягом минулої доби, 29 жовтня, на території материкового Китаю було зафіксовано 59 нових випадків коронавірусу - це найвищий показник внутрішніх випадків зараження від 16 вересня.

По це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що добою раніше було виявлено 48 інфікованих коронавірусом. Зазначається, що епіцентром поширення стали північні та північно-східні райони країни. Так, 26 випадків були зафіксовані в північно-східній провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, 19 - в автономному районі Внутрішня Монголія, 11 - у провінції Ганьсу, два - у Пекіні, один - у Нінся-Хуейському автономному районі.

Ще 19 інфікованих прибули у до КНР з-за кордону.

Всього від початку пандемії COVID-19 на материковому Китаї було зафіксовано понад 97 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померло 4636 осіб.

Як повідомлялося, у США вважають, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя. Але в розвідувальній спільноті не можуть надати конкретнішу інформацію про походження COVID-19 без додаткової інформації.

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