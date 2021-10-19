У Китаї заперечують інформацію про таємне випробування нової гіперзвукової ракети

У КНР заявляють, що тестували "космічний корабель", а не нову гіперзвукову зброю.
Китайська Народна Республіка спростувала інформацію про таємне випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що речник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяні у понеділок, 18 жовтня, заявив, що насправді в липні відбулося планове випробування різних типів технологій багаторазових космічних апаратів.
"Це була не ракета, це був космічний корабель, - висловився він. - Це має велике значення для зниження вартості використання космічних апаратів".
Ліцзяні підкреслив, що чимало держав вже проводили подібні випробування в минулому. Окрім того, на запитання про те, чи можна вважати звіт Financial Times неточним, представник китайського МЗС відповів: "Так".
Раніше Financial Times із посиланням на п'ять неназваних джерел повідомив про те, що Китай у серпні таємно провів випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.
"Випробування показали, що Китай домігся вражаючих успіхів в області гіперзвукової зброї і просунувся вперед значно більше, ніж припускали США", - йшлося в звіті.
Випробування нібито зненацька застали американські спецслужби, бо у США не очікували, що китайці настільки успішно розробляють гіперзвукову зброю.
Зауважимо, що США, Росія і щонайменше п'ять інших країн працюють над розробкою гіперзвукових ракет, швидкість яких у п'ять разів вища за швидкість звуку. Також, подібно до балістичних ракет, вони можуть доставляти ядерну боєголовку.
Минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову ракету. А в липні Росія зробила аналогічну заяву, вказавши, що її ракета була запущена з фрегата в Білому морі.