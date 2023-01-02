У Китаї заявили про бажання покращити відносини зі США: вже провели розмову з Блінкеном

Блінкен з китайським колегою обговорив "підтримку відкритих ліній зв'язку" між Вашингтоном і Пекіном.

Китай заявив про зацікавлення в покращенні двосторонніх відносин зі США.

Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган під час розмови зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, повідомляє Global Times.

"Міністр закордонних справ Цинь сподівається підтримувати тісні робочі відносини з Блінкеном, щоб допомогти поліпшити китайсько-американські відносини", – йдеться в повідомленні.

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Блінкен додав, що в розмові з китайським колегою обговорив "підтримку відкритих ліній зв'язку" між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України поставило Китай "у дуже складне становище". За його словами, китайська влада не хоче "обирати між друзями" — Україною та Росією.

Своєю чергою, у США заявили, що твердження Китаю про нейтралітет у війні РФ проти України суперечать реальним діям, які навпаки показують, що Пекін продовжує вибудовувати тісні зв'язки з Москвою.

Відносини Китаю та США

Натомість між Китаєм та США не вщухає напруження у відносинах через ситуацію навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією. Загострилися їхні відносини після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у серпні 2022 року. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань.

Джо Байден наголосив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. Але влада Китаю засудила Сполучені Штати за новий закон про дозвіл на оборону, який збільшує військову допомогу Тайваню.

22 грудня китайські літаки увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря. До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

25 грудня Китай провів військові навчання зі стрільбами біля берегів Тайваню через “провокацію” США.

А влада Тайваню 26 грудня заявила, що до зони ідентифікації її ППО за добу зайшов сімдесят один літак і безпілотник військово-повітряних сил Китаю включно з винищувачами. Це вторгнення Китаю до зони ППО Тайваню є найбільшим зареєстрованим вторгненням.

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