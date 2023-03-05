У Китаї заявили про необхідність посилення боєготовності: що відомо

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив, що армія його країни повинна посилити боєготовність. О чікується, що витрати на оборону зростуть до 7,2%.

Із відповідною доповіддю виступив голова китайського уряду на відкритті сесії парламенту в Пекіні.

Прем'єр-міністр країни заявив, що збройні сили Китаю повинні посилити боєготовність, а тому 2023 року оборонний бюджет КНР зросте до 7,2% - до 1,55 трлн юанів (224 млрд доларів). Китайська влада наголошує, що ці витрати носять виключно оборонний характер.

Лі Кецян підкреслив, що Китай повинен "реалізувати військово-стратегічні орієнтири нової ери, зосередитися на реалізації 100-річної мети армії, виконати різноманітні завдання, доручені партією та народом, всебічно зміцнити військову підготовку та підготовку". А також розробити "загальні плани військової боротьби" на всіх напрямках і "всебічно зміцнити військове управління".

"Наші збройні сили, орієнтуючись на цілі сторіччя Народно-визвольної армії Китаю в 2027 році, повинні працювати над проведенням військових операцій, зміцненням боєготовності та посиленням військового потенціалу. Уряди на всіх рівнях повинні рішуче підтримувати національну оборону та військове будівництво, проводити поглиблені заходи "подвійної підтримки" та працювати разом, щоб написати нову главу в єдності армії, уряду, армії та народу", — сказав китайський прем'єр.

Що відомо про китайську армію

Китай має одну з найбільших армій у світі за кількістю солдатів. В останні роки під керівництвом Сі вони також провели широкомасштабну кампанію модернізації, розробляючи ракетні системи, стелс-винищувачі та авіаносці. Китайська армія посилила свою активність у навколишніх морях, зокрема навколо Тайваню, що призвело до напруженості у відносинах із США та країнами регіону.

Тим часом, американські журналісти припустили, що Китай розглядає можливість постачання Росії боєприпасів і артилерії. У Білому домі вже публічно попередили, що Китай може спробувати передати зброю Росії, яку та може використати на передовій в Україні.

Своєю чергою у Держдепі США вважають, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України від самого початку, навіть якщо не надавав летальну зброю. Пекін, зокрема, поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити Захід, США й НАТО".

Натомість The Economist пише, що у Китаї були незадоволеним Кремлем через те, що обговорення постачань зброї було перехоплено й опубліковано в США.

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