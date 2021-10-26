У Китаї заявили про новий спалах коронавірусу: вражені провінції закривають на карантин

У Китаї заявили про новий спалах коронавірусу: вражені провінції закривають на карантин

Коронавірус поширився вже в 11 китайських провінціях.

На півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження.

Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомляє CNN.

"Від 17 жовтня в Китаї було кілька розрізнених локальних спалахів, і вони швидко розширюються, - заявив в неділю речник Національної комісії охорони здоров'я КНР Мі Фен. - Існує ризик того, що спалах пошириться ще далі".

За його словами, швидке розповсюдження коронавірусу відбувається попри те, що близько 75% населення Китаю - або понад мільярд осіб - повністю вакциновані від COVID-19.

Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю, які подорожували кількома північними регіонами. За словами Фена, зі 133 випадків зараження, зареєстрованих станом на неділю, 106 були пов'язані з 13 туристичними групами.

Інфікування зафіксовані майже у третині провінцій та регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Ґуйчжоу та Пекіні. Уряд вже заборонив туристичним агентствам організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд до міста.

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Відтепер від мандрівників з регіонів високого і середнього ризику у Пекіні вимагатимуть негативний тест на коронавірус та двотижневий моніторинг стану здоров'я.

Згідно з інформацією Пекінської міської комісії охорони здоров'я, у китайській столиці зареєстровано 14 підтверджених випадків зараження, 12 з яких виявили впродовж останніх трьох днів.

Тим часом в місті Едзін-Ці у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих усім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки чи номери у готелях, а шістьом посадовцям, зокрема директору місцевої Комісії з охорони здоров'я, оголосили про суворе покарання через "мляву реакцію та неефективне управління".

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А в Ланьчжоу, що в сусідній провінції Ганьсу, у вихідні оголосили про заходи щодо "припинення всієї туристичної діяльності" та переміщення гостей міста на карантин.

За даними Міністерства транспорту, обидва міста, а також кілька інших населених пунктів у Внутрішній Монголії та Ганьсу призупинили роботу всіх поїздів, автобусів та таксі.

Тим часом мутація нового і набагато небезпечнішого штаму COVID-19 "Дельта" вже активно поширюється територією України. За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, йдеться насамперед про Західну Україну, зокрема про Львів і Тернопіль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: фахівці прогнозують запровадження "червоної зони" по всій країні

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