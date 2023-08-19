У Китаї заявили про прорив у технології застосування лазерної зброї на полі бою

Китайські науковці розробили нову систему охолодження, яка дозволяє лазерам працювати необмежений час без перегрівання.

Фахівці з Китайського національного університету оборонних технологій оголосили про великий прорив у технології лазерної зброї, усунувши перешкоду, яка заважала застосувати теперішні розробки в бойових умовах.

Як повідомляє The South China Morning Post, китайські вчені вирішили проблему з перегріванням зброї, використавши потік газу для видалення тепла.

“Це величезний прорив у покращенні продуктивності високоенергетичних лазерних систем”, — сказав керівник групи дослідників Юань Шен-фу

Лазерний промінь створюється шляхом збудження електронів у так званому активному середовищі, які потім випускають частинки світла, тобто фотони. Потім вони направляються за допомогою дзеркал. Активним середовищем може бути скло з домішкою атомів металевих елементів або кристалів, у військовій сфері застосовують газові та хімічні лазери.

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Але чим більше енергії споживає лазер, тим швидше він нагрівається. Вища температура впливає на довжину хвилі променя, яка є більш ненадійною та менш ефективною.

Китайські вчені стверджують, що розробили внутрішній регулятор шляху променя за допомогою газу, який послаблює надмірне тепло. Чисте сухе повітря проходить через теплообмінник для охолодження до потрібної температури, яку підтримує система контролю потоку газу.

Дослідники визнають, що новий метод охолодження має свої проблеми, оскільки газу може створювати турбулентність і вібрацію, що, у свою чергу, впливає на якість і стабільність лазера.

Водночас вони стверджують, що кілька разів тестували нову технологію на відповідність вимогам військових. Вони нібито випробували його на кількох розробках лазерної зброї.

Переваги лазерної зброї

Американська розвідка та військові неодноразово попереджали, що Китай розробляє космічні лазери, щоб скасувати стратегічну перевагу, яку США мають із своїми супутниковими мережами.

Лазери також можна використовувати проти дронів, які виявилися дуже ефективними під час війни в Україні. Перевагою лазерів є їх швидкість, яка ефективна проти швидко рухомих цілей. Крім того, на відміну від звичайних систем ППО, вони не потребують боєприпасів.

США вже випробували декілька лазерних боєприпасів. Удосконалений хімічний лазер середнього інфрачервоного діапазону (MIRACL) зміг збити гіперзвукові ракети, тактичний лазер високої енергії (THEL) — 48 літаючих цілей, а бортовий лазер (ABL) знищив ракети на рідкому паливі. Однак проекти не виправдали очікувань, лазери виявилися занадто важкими і великими.

США та інші країни борються з проблемою розробки та виробництва доступних, надійних і придатних для використання на полі бою лазерів.

“Спрямована енергія — це сфера, про яку ми мало знаємо, не лише щодо того, як виготовляти пристрої, але й як їх використовувати”, — підсумував для Defense News генерал-лейтенант США Роб Раш.

Нагадаємо, у 2021 році десантний корабель військово-морських сил США Portland здійснив успішне випробування бойового лазера, знищивши пострілом плавучу ціль.

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