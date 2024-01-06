У Китаї заявили, що "нічого не знають" щодо передання КНДР балістичних ракет росіянам

Раніше про подібну співпрацю між Москвою та Пхеньяном заявили у Білому домі.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що у них Мена інформації щодо того, що Північна Корея передає свої балістичні ракети росіянам для обстрілів України.

Про це речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив під час спілкування із журналістами, цитує його слова посольство КНР в Південно-Африканській Республіці.

На прохання прокоментувати заяву Білого дому, що КНДР передає росіянам ракети для обстрілів України, він відповів: "Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою".

Крім того, речник МЗС Китаю висловив сподівання, що "всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання "кризи в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що па масовану повітряну атаку російської армії по Україні у Китаї відреагували традиційними закликами до "стриманості" та висловили сподівання на політичне вирішення "кризи".

Крім того, ми раніше інформували, що США скликають Радбез ООН через використання Росією ракет КНДР.

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