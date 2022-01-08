У Китаї згорів і розвалився на частини російський літак (фото, відео)

Вісім членів екіпажу було екстрено евакуйовано, ніхто з них не постраждав.
У китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня згорів російський літак Ту-204. Люди не постраждали, але судно отримало суттєві пошкодження.
Про це повідомляють тамтешні ЗМІ.
Літак російської транспортної авіакомпанії "Авіастар-Ту" є вантажним. Під час загоряння на його борту було вісім членів екіпажу. Усім їм далося врятуватися. З полум'ям вдалося впоратися не одразу. Літак отримав суттєві пошкодження фюзеляжу і фактично розвалився на дві частини.
За даними ЗМІ, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту до російського Новосибірська. На його борту нібито було 20 тонн вантажів і 26 тонн авіаційного палива.
ЗМІ пишуть, що літак використовувався для доставки посилок із Китаю.
Aviastar Tupolev TU204 RA-64032 Hangzhou Airport China to Novosibirsk Russia burst into flames during push back fire started pic.twitter.com/dIBheZiPsL— FSX Aviation (@FSXAviation3) January 8, 2022
Latest pic of RA-64032, the Tu-204F that caught fire in Hangzhou, China in the early hours on 08Jan2022. It seems like the fuselage is now in 3 parts. (Photo provided by Weibo follower 少喝奶茶多运动). pic.twitter.com/BQOC2ZtS49— FATIII Aviation (@FATIIIAviation) January 8, 2022
Що спричинило пожежу, встановлюють експерти.
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