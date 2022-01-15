У Китаї жінка арендувала 500 дронів, щоб привітати песика з Днем народження (відео)

У Китаї жінка арендувала 500 дронів, щоб привітати песика з Днем народження (відео)

В небі дрони виклали фігурку пуделя, але сам герой свята особливого захвату не відчув.

У Китаї жінка вирішила з розмахом відзначити ювілей свого собаки. На 10-річницю з дня народження свого пуделя вона влаштувала для нього повітряне шоу за участю 500 дронів.

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Відео виклали у Мережі.

Китаянці, яка вирішила використати шоу дронів, щоб привітати свого улюбленця, довелося викласти чималеньку суму за аренду дронів. Перформанс обійшовся їй у 14 тисяч доларів.

Песику ДоДоу виповнилося 10 років. Дрони сформували в небі силует чарівного пуделя у святковому ковпаку а також надпис "Я тебе люблю".

На святкування дня народження Додоу зібралося півміста.

Сам іменинник такого свткування схоже не оцінив. Він виглядав дещо наляканим і розгубленим.