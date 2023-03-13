У Китаї знайшли тайванського солдата, який "зник безвісти": що відомо про інцидент

Минулого тижня зник безвісти тайванський військовий, який служив у підрозділі на острові біля китайського узбережжя. Командири підозрювали, що його, можливо, знесло хвилями . Але солдата виявили в Китаї. Усе вказує на те, що він покинув країну і перейшов на бік КНР.

Про це пише "Голос Америки".

Зниклого військового розшукували від четверга, 9 березня. Міністерство оборони Тайваню тоді повідомило, що солдат не відповів на виклик на острів Ердан, який є частиною контрольованої Тайванем групи островів Кінмен, поблизу китайського міста Сямень.

Початкові теорії в тайванських ЗМІ припускали, що його, можливо, знесло хвилями. Через кілька днів виявилося, що розшукуваного знайшли в Китаї. Чіу Тай-сан, голова Ради у справах материкового Китаю Тайваню, повідомив журналістам на пресконференції, що солдат перебував у Китаї, що підтверджено електронною системою ідентифікації особи.

"Підтверджено, що він на материку. Міністерство оборони та відповідні відомства активно обізнані про відповідний прогрес та ситуацію. Міністерство оборони має відповідні механізми для виявлення дезертирів", - сказав високопоставлений тайванський міністр Чіу Тай-сан.

Цікаво, що зниклого бійця і командир, і колеги по частині, і його рідні описували як невмілого плавця. Його батько сказав, що він ледве міг пропливти 20 метрів. Колеги кажуть, що нічого дивного не запідозрили.

Цей інцидент стався на тлі загострення напруженості. Острів Кінмень розташований менш ніж за 2 кілометри від контрольованої Китаєм території. Втеча солдата - не перший випадок дезертирства в армії Тайваню. Пекін наразі проводить інтенсивну розвідувальну та диверсійну діяльність, оскільки неодноразово погрожував, що не відступить, оскільки всупереч фактам вважає Тайвань своєю частиною.

Нагадаємо, лідер Китаю заявив, що його країна повинна "просуватися до возз'єднання" з Тайванем. Сі вважає возз'єднання з Тайванем "метою всіх китайців". Йдеться, буцімто про "мирний шлях".

Своєю чергою, президентка Тайваню восени минулого року попереджала, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом.

А очільник МЗС Тайваню заявив, що Китай вторгнеться на острів у 2027 році.

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