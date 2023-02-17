У Китаї знову помітили НЛО: через інцидент у місцевому аеропорті сталися масові затримки

У четвер, 16 лютого, на півночі Китаю в Шицзячжуані у провінція Хебей зафіксували невідомий літаючий об'єкт. Через інцидент у місцевому аеропорті сталися масові затримки.

Про це інформує Global Times.

Повітряний простір міжнародного аеропорту Шіцзячжуан Чжендін був закритий з 11:00 до 13:00. Рейси, які прибували у цей час, перенаправили до інших аеропортів.

Співробітник регіональної адміністрації Північного Китаю повідомив, що робота в місцевому аеропорту вже нормалізувалася, але подробиці про повітряну кулю поки не повідомляються.

Зауважимо, що невідомі літаючі об'єкти стали та повітряні кулі сколихнули соціальні мережі після того, як у провінції Китаю було виявлено ще один невідомий літаючий об'єкт.

У неділю, 12 лютого, у повітряному просторі Китаю, в районі акваторії прибережного міста Жічжао (східна провінція Шаньдун), помітили невідомий летючий об'єкт.

Додамо, що у Сполучених Штатах військові збили вже четвертий невизначений літаючий об'єкт.

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