У китайському Гуанчжоу стрімко поширюється новий штам коронавірусу

Місцева влада ввела локдаун в районах провінції Гуандун.

У місті Гуанчжоу в провінції Гуандун на півдні Китаю, де 29 травня заявили про новий спалах COVID-19, зафіксували ще п'ятнадцять випадків захворювання на коронавірус.

Про це у четвер, 3 червня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що вірус SARS-CoV-2 цього разу передається швидше, ніж раніше, а пацієнти важче переносять хворобу.

Місцева влада ввела локдаун в районах Гуандуна і тепер вимагає від усіх, хто хоче виїхати за межі провінції, надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий впродовж 72 годин.

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Станом на 3 червня в Гуандуні, який, до слова, межує з Гонконгом, зареєстрували близько пів сотні активних випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, на півдні Китаю в суботу, 29 травня, через спалах COVID-19 закрили район Ліван міста Гуанчжоу в провінції Гуандун.

Жителі п'яти вулиць в центрі міста були змушені залишатися вдома. В районі закрили дитячі садки, вуличні ринки і розважальні місця, а початкову школу перевели на дистанційне навчання. Ресторанам заборонили роботу в приміщенні, місцевих тестували "від дверей до дверей".

Більшість випадків коронавірусу в Гуанчжоу пов'язують з 75-річною місцевою жителькою, у якої 21 травня підтвердили "індійський" COVID-штам.

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