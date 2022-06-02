У Києві поновили роботу вже 50 посольств: Зеленський зазначив, про що це свідчить

У Києві поновили роботу вже 50 посольств: Зеленський зазначив, про що це свідчить

До Києва поступово повертаються посольства різних країн, зокрема наразі у столиці наразі працюють 50 представництв інших держав.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернення до роботи посольство – це дуже важливий крок.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що це свідчить про те, країни вірять у перемогу України та переконані, що українці зможуть захистити свою країну у цій війні, яку розв’язала Росія.

"У Києві поновлюють повноцінну діяльність всі більше й більше посольств. Станом на сьогодні їх вже 50. Це дуже важливо, і не тільки практично для роботи дипломатів, а й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається до нашої столиці, є свідченням віри у нашу перемогу, у те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війну, розв’язаній на нашій землі Російською Федерацією", - прокоментував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 червня прийняв вірчі грамоти в пані посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківера та посла Індії Харша Кумара Джейна.

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