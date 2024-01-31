У КНДР підлітків засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейського фільму – відео

У КНДР двох 16-річних хлопчиків засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських фільмів.

Про це пише BBC.

На відео, отриманому виданням, можна побачити двох юнаків у сірій формі на сцені в оточенні сотень людей, які отримують вирок за "жахливий" злочин щодо перегляду та розповсюдження дарів "маріонеткового" південнокорейського виробництва.

Всі види південнокорейських розваг, зокрема телевізійні програми, заборонені у Північній Кореї, і згідно із законом, ухваленим королівством-самітником 2020 року, перегляд або розповсюдження південнокорейських розваг карається серйозним ув'язненням або навіть смертю. Але деякі люди все ще готові ризикувати своїм життям, щоб зазирнути до сусідньої країни.

RARE FOOTAGE FROM NORTH KOREA: TEENS PUNISHED FOR WATCHING SOUTH KOREAN TV



Chilling footage from North Korea allegedly shows two teenage boys handcuffed in front of hundreds of students and sentenced to 12 years of hard labor for watching South Korean 'K-dramas.'



Source:… pic.twitter.com/qPyCnEO6HL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 18, 2024

"Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків", - говорить оповідач, маючи на увазі Південну Корею. "Їм лише 16 років, але вони зруйнували власне майбутнє".

Це руйнівний вирок для двох підлітків, особливо з огляду на їхній "злочин", але технічно вони можуть вважати себе щасливчиками. За словами перебіжчика з Північної Кореї, який погодився поговорити з ВВС, його змусили спостерігати, як 22-річного чоловіка розстріляли за те, що слухав південнокорейську музику і ділився нею зі своїм другом.

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Цікаво, що якщо заскочать за переглядом американських розваг, можна відбутися невеликим хабарем, а от якщо попастися на південнокорейських програмах – це незрівнянно гірше.

"Якщо вас зловлять за переглядом американської драми, вам зійде з рук хабар, але якщо ви подивитеся дораму, вас застрелять", - сказав північнокорейський перебіжчик. "Для мешканців Північної Кореї дорами — це "наркотик", який допомагає забути свою важку реальність".

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Це тому, що корейські дорами є усім, що ризикує спричинити захоплення людей південнокорейським режимом, є серйозною загрозою для північнокорейського керівництва, тому вони виправдовують руйнування життя молодих людей, щоб подати приклад іншим правопорушникам.

"У Північній Кореї ми дізнаємося, що Південна Корея живе набагато гірше, ніж ми, але коли дивишся південнокорейські драми, це зовсім інший світ. Схоже, що північнокорейська влада побоюється цього", — сказав інший північнокорейський перебіжчик.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і пригрозив знищити її. Диктатор заявив, що у разі конфронтації перетворить сусідню країну на попіл.

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