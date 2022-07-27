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У КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї

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У КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї

Фото: Associated Press

МЗС КНДР заявило, що місцеві військові навчання США і Південної Кореї можуть викликати "нову корейську війну".

КНДР попередила про "другу корейську війну", звинувативши США та Південну Корею в "розпалюванні ворожнечі".

Відповідну заяву було зроблено напередодні річниці перемир'я в Корейській війні, пише Bloomberg.

Там вважають, що спільні військові навчання Сполучених Штатів і їхніх союзників нібито загрожують безпеці і є одним з основних факторів, які призводять до загострення ситуації на Корейському півострові. Гарантії ж миру в регіоні не можуть бути реалізовані допоки там перебуває військовий контингент США.

"Ніхто не може передбачити, коли різні військові навчання, фактично репетиції війни, які проводять США і Південна Корея, розростуться до другої корейської війни", - йдеться в заяві міністерства.

Як пише видання, заява Північної Кореї поки що була опублікована лише на веб-сайті міністерства, а не в його офіційних ЗМІ, що вказує на те, що воно може бути для внутрішньої аудиторії.

"Північна Корея десятиліттями називала спільні навчання прелюдією до вторгнення і заявила, що нинішні навчання можуть перерости у другу корейську війну", - сказано в матеріалі Bloomberg.

Раніше Росія та Китай заблокували санкції ООН проти Північної Кореї.

Нагадаємо, під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет.

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