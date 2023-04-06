У КНДР пригрозили США та Південній Кореї ядерною війною через військові навчання

Спільні військові навчання Південної Кореї та США розпочались на початку березня.

У Північній Кореї погрожують Сполученим Штатам та Південній Кореї ядерною війною у відповідь на проведення спільних військових навчань.

Про це інформує Reuters.

Північнокорейський "аналітик з міжнародної безпеки" Чхве Джу Хен заявив, що "безрозсудна військово-конфронтаційна істерія США та їхніх послідовників щодо КНДР веде ситуацію на Корейському півострові до незворотної катастрофи... на межу ядерної війни".

При цьому він заявив, що влада КНДР обовʼязково буде відповідати на навчання "наступальними діями", використовуючи своє військове стримування.

"Навчання перетворили Корейський півострів на величезний пороховий льох, який може бути підірваний будь-якої миті", - додав Чхве Джу Хен.

Зазначимо, що спільні військові навчання Південної Кореї та США розпочались на початку березня. У ході тренувань США застосовують американський авіаносець та бомбардувальники B-1B та B-52.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Північній Кореї право громадян на життя перебуває під серйозною загрозою. Зокрема, там страчують людей за наркотики, поширення південнокорейських відео та релігійну діяльність.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

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